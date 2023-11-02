Ліквідовано діяльність псевдорелігійної секти, яка просувала в Україні прокремлівські ідеї

У рамках спільної спецоперації слідчих Нацполіції та Служби безпеки України проведено 74 обшуки та заблоковано 20 осередків злочинного угруповання «АЛЛАТРА», яке діяло в проросійських інтересах.

Учасники угруповання публічно пропагували ідеї створення «союзу слов’янських народів», «миру будь-якою ціною» та інші прокремлівські наративи, а в поліцейському аудіоперехопленні приватних розмов їхніх керівників на початку російського вторгнення — обговорюють необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об’єктах на заході України з метою зламати спротив українців у війні.

Для розповсюдження завуальованої проросійської пропаганди використовували телебачення, радіо та соціальні мережі, в яких зібрали більш ніж пів мільйона підписників. Таке охоплення онлайн-аудиторії дозволило організаторам керувати нею дистанційно з однієї з країн Євросоюзу, куди вони виїхали навесні 2022-го року, використовуючи підробні документи про зняття з військового обліку.

За цей час ватажки «АЛЛАТРА» встигли створити «філії» в рф, білорусі та декількох країнах Європи і Азії.

Під час обшуків в штабах секти та місцях мешкання її членів в Київській, Харківській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Львівській, Волинській та інших областях України було виявлено докази незаконної діяльності фігурантів, включаючи документи, пропагандистську літературу російських авторів, окультну символіку, портрети путіна, російську валюту і зброю.

На підставі зібраних Нацполіцією доказів лідеру злочинної організації, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, повідомлено про підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України, а саме: державна зрада (ст. 111); виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ст. 436-2), виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів (ст. 436-1) та створення, керівництво злочинною спільнотою або організацією, а також участь в ній (ст. 255).

Крім того, іншим п’ятьом організаторам вказаного угруповання складено повідомлення про підозру за аналогічними статтями та вживаються процесуальні заходи з метою їх вручення у спосіб, передбачений законодавством.

Злочинцям загрожує покарання – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або довічне позбавлення волі.

Триває розслідування щодо встановлення всіх активних учасників злочинної організації – за попередніми даними, їхня кількість може сягати близько п’ятдесяти осіб.

За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України