Ліквідовано організовану групу, учасники якої отримували мільйонні прибутки від збуту наркотиків

Правоохоронці викрили наркоугруповання та ліквідували лабораторію з виготовлення наркотичного засобу канабіс зі щомісячним прибутком у 3 000 000 гривень. Зловмисники забезпечували виготовлення та збут наркопродукції по всій території України. Поліцейські провели обшуки та затримали 10 учасників групи.

Злочинну схему викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю та слідчими СУ ГУНП у Львівській області за сприяння Управління стратегічних розслідувань у Львівській області, процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, у співпраці з оперативниками Управління боротьби з наркозлочинністю у Дніпропетровській області та у місті Києві. Затримання фігурантів проводились за силової підтримки бійців підрозділу КОРД поліції Львівської та Дніпропетровської областей, а також спецпризначенців поліції Львівщини та міста Києва.

Поліцейські з’ясували, що до складу організованої злочинної групи входило 10 осіб – чоловіки та жінки віком від 20 до 33 років. Серед них – мешканці Дніпра, Києва, Львова, Одеси, Кривого Рогу, а також жителі інших міст та селищ перелічених областей. Вони діяли за чіткою схемою та дотримувалися конспірації. Ролі були розподілені між організаторами, постачальниками, фасувальниками, збувачами та іншими виконавцями.

Зловмисники виготовляли наркотики у спеціально облаштованих приміщеннях на території Дніпропетровської області. Вони вирощували коноплі та переробляли їх у «готову продукцію», яку збували через інтернет-крамниці, а також шляхом закладок та поштових відправлень у різні регіони країни.

Оплата за наркотовар здійснювалася криптовалютою та на підконтрольні банківські картки. Щомісячний дохід фігурантів становив понад 3 мільйони гривень.

Правоохоронці задокументували близько 30 епізодів злочинної діяльності фігурантів. Під час обшуків ліквідовано лабораторію та вилучено спеціалізоване обладнання для вирощування конопель, кущі нарковмісних рослин, пакунки з наркотичними речовинами, сотні «закладок з наркотичними та психотропними речовинами, психотропні гриби, кондитерські вироби з вмістом психотропних речовин, засоби зв’язку, чорнові записи та готівку у різній валюті. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить понад 14 мільйонів гривень.

Також, у ході проведення слідчих дій на електронному гаманці зловмисників правоохоронці виявили та заблокували понад 200 тисяч доларів у вигляді криптовалюти USDT, які впродовж півроку надійшли фігурантам як дохід від збуту наркотиків.

Поліцейські затримали десятьох учасників організованої злочинної групи у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області