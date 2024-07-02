Ліквідовано схему отримання хабарів за «допомогу» у працевлаштуванні з подальшим бронюванням від мобілізації

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди за вчинення незаконного впливу на прийняття рішення уповноваженою особою (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний достовірно знаючи про введення на території України правового режиму воєнного стану, оголошення загальної мобілізації та здійснення призову військовозобов`язаних і резервістів, висловив пропозицію місцевому жителю призовного віку надати неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США за вплив на прийняття уповноваженою особою рішення щодо оформлення останнього на посаду водія в системі ГУ ДСНС в Черкаській області з подальшим отриманням бронювання від мобілізації.

Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США.

Н аразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюються СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, оперативний супровід – УСБУ в Черкаській області за сприяння Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури