Літня жінка віддала шахраям 20 тисяч гривень та 1600 доларів

Спрацювали поширені схеми шахраїв «Ваш родич у біді» та «Ваша картка пошкоджена»: в Енергодарі 84-річна пенсіонерка передала для допомоги сину, який начебто потратив у ДТП, 20 тисяч гривень та 1600 доларів США. У Запоріжжі 23-річний чоловік для збереження своїх грошей на «пошкодженій картці» перерахував на вказані псевдобанкіром рахунки 25 тисяч гривень.

4 травня о 14:10 до відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції звернувся мешканець Комунарського району 1997 року народження, який повідомив, що став жертвою зловмисника, який шляхом обману заволодів його грошима.

Слідчо-оперативною групою відділу поліції встановлено, що 4 травня о 12 годині на мобільний телефон заявника зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що його картка пошкоджена та для збереження грошових коштів потрібно перерахувати їх на транзитний рахунок. Чоловік виконав рекомендації «представника банку» та за допомогою інтернет-банкінга перевів 25 тисяч гривень на вказані рахунки. Пізніше зателефонував до служби підтримки банку і зрозумів, що його ошукали.

Того ж дня жертвою шахраїв стала й 84-річіна мешканка міста Енергодар. О 16 годині вона звернулась за допомогою до правоохоронців. Пенсіонерка повідомила, що 4 травня о 10:10 годині на мобільний телефон отримала дзвінок від невідомого чоловіка, який заявив, що її син потрапив у ДТП та йому потрібні гроші. Через 10 хвилин до квартири заявниці прийшов чоловік, якому вона передала гроші в сумі 20 тисяч гривень та 1600 доларів США. Пізніше зателефонувавши сину дізналася, що з ним всі гаразд.

За обома фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Наразі проводяться невідкладні оперативно-пошукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів.

Працівники поліції знову звертаються до громадян з проханням не довіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались.

Так, якщо вам телефонують з банку та запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків, керують в телефонній розмові вашими діями (направляють до терміналу чи банкомату), лякають що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок, просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки – не погоджуйтесь. Будьте пильними! Звертайтеся за консультацією на офіційний номер телефону банку, зазначений на картці, а також до інших установ, де можна перевірити отриману інформацію. Всі питання стосовно ваших грошей вирішуйте виключно у фінансовій установі.

Якщо вам надійшов дзвінок з повідомленням «ваш родич у біді», негайно телефонуйте родичу або тим особам, які можуть бути поруч з ним. Не довіряйте невідомим людям та не впускайте їх до своєї квартири. По телефону «102» також можна перевірити інформацію про знаходження громадян у відділенні поліції та скоєння ДТП.

Правоохоронці наголошують, якщо невідомі під різними приводами просять вас перерахувати чи віддати гроші – не гайте часу, звертайтеся до найближчого відділу поліції або за телефоном «102». Своєчасне звернення до поліції значно прискорюють реагування на вчинені злочини, а також їх розкриття та затримання правопорушників.

Відділ комунікації поліції Запорізької області