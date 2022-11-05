Львів’янин убив 22-річного хлопця, якому продав наркотики

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 61-річного мешканця Львова, якого обвинувачують у вчинені умисного вбивства, збуті та вирощуванні особливо небезпечних наркотичних засобів ( ч.1 ст. 115, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 ККУ).

За даними слідства, в одному із сіл Золочівського району на території власного домогосподарства підсудний вирощував та організував збут коноплі.

У серпні цього року 22-річний мешканець села прийшов до фігуранта у господарських справах та принагідно купив у нього наркотики. Згодом між ними виник конфлікт. Обвинувачений, що був у стані алкогольного сп’яніння, схопив кухонний ніж і завдав «гостеві» один удар у груди. Постраждалий помер на місці події.

Чоловіка було затримано наступного дня після вбивства та обрано щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство провадили слідчі СВ Золочівського РВП Головного управління НП України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури