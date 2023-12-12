Львів’янина засуджено за вбивство до 11 років ув’язнення
За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури м. Львова суд визнав винним 37-річного львів’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що у вересні 2019 року, у Львові, обвинувачений вбив чоловіка у його квартирі.
Попередньо, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході останньої фігурант наніс потерпілому близько двадцяти ударів молотком по голові. Після цього він втік з помешкання, зачинивши його ключем.
Тіло чоловіка виявили працівники ЖЕКу та правоохоронці більш ніж через тиждень після смерті.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури