Львів’янина засуджено за вбивство до 11 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Галицької окружної прокуратури м. Львова суд визнав винним 37-річного львів’янина в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у вересні 2019 року, у Львові, обвинувачений вбив чоловіка у його квартирі.

Попередньо, між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході останньої фігурант наніс потерпілому близько двадцяти ударів молотком по голові. Після цього він втік з помешкання, зачинивши його ключем.

Тіло чоловіка виявили працівники ЖЕКу та правоохоронці більш ніж через тиждень після смерті.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури