За вбивство брата прикарпатця засуджено до 8 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Косівської окружної прокуратури 48-річного жителя Верховинського району засуджено за вбивство рідного брата ( ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

У суді доведено, що у лютому 2022 року під час розпивання спиртного між двома братами виник конфлікт, який переріс у бійку. В ході бійки старший із братів вирішив позбавити життя іншого. Він схопив кухонний ніж та завдав ним два удари в шию 36-річному брату. Від отриманого тілесного ушкодження чоловік помер на місці події.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура