Молодик, який намагався підпалити оселю недруга, може сісти за ґрати три роки

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Поліцейські викрили правопорушника «по гарячих слідах» і повідомили йому про підозру у замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Подія сталася в одному з сіл Ізмаїльського району, що на Одещині. 20-річний зловмисник у змові зі ще кількома односельцями у темну пору доби під’їхали на автомобілі до домоволодіння потерпілого, коли того не було вдома, підпалили каністру з легкозаймистою сумішшю, яку привезли з собою, і перекинули її через паркан, цілячи на дах будинку. Втім, ємність не долетіла до оселі, а вогонь швидко погас, не спричинивши власнику маєтку матеріальної шкоди.

молодик намагався підпалити оселю недруга, за що може сісти за ґрати щонайменше на три роки

Поспішаючи, спільники не прослідкували за результатом своїх протиправних дій і з місця скоєння злочину відразу поїхали. Але на виїзді з населеного пункту в автомобілі молодика закінчилось пальне.

Покинувши свій транспортний засіб, фігурант разом з товаришами пішки подалися додому в сусіднє село.

Отримавши інформацію про подію, правоохоронці «по гарячих слідах» того ж дня встановили її учасників.

«Після проведення низки експертних досліджень та інших слідчих заходів, поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили молодому чоловіку про підозру в закінченому замаху на умисне знищення чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Матеріали щодо інших учасників злочину виділені слідством в окреме провадження», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Слідство триває.

Головне управління Національної поліції в Одеській області

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