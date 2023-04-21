Молодик, який намагався підпалити оселю недруга, може сісти за ґрати три роки

Поліцейські викрили правопорушника «по гарячих слідах» і повідомили йому про підозру у замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Подія сталася в одному з сіл Ізмаїльського району, що на Одещині. 20-річний зловмисник у змові зі ще кількома односельцями у темну пору доби під’їхали на автомобілі до домоволодіння потерпілого, коли того не було вдома, підпалили каністру з легкозаймистою сумішшю, яку привезли з собою, і перекинули її через паркан, цілячи на дах будинку. Втім, ємність не долетіла до оселі, а вогонь швидко погас, не спричинивши власнику маєтку матеріальної шкоди.

Поспішаючи, спільники не прослідкували за результатом своїх протиправних дій і з місця скоєння злочину відразу поїхали. Але на виїзді з населеного пункту в автомобілі молодика закінчилось пальне.

Покинувши свій транспортний засіб, фігурант разом з товаришами пішки подалися додому в сусіднє село.

Отримавши інформацію про подію, правоохоронці «по гарячих слідах» того ж дня встановили її учасників.

«Після проведення низки експертних досліджень та інших слідчих заходів, поліцейські під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили молодому чоловіку про підозру в закінченому замаху на умисне знищення чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Матеріали щодо інших учасників злочину виділені слідством в окреме провадження», – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Слідство триває.

Головне управління Національної поліції в Одеській області