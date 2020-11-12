На Луганщині викрито групу посадових осіб, які заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах

Слідчими слідчого управління спільно с оперативниками управління карного розшуку ГУНП в Луганській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументовано злочинну діяльність групи посадових осіб, які за попередньою змовою, користуючись своїми службовими повноваженнями, заволоділи бюджетними коштами на суму більше 700 тисяч гривень.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ст. 28 «Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією» та ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України слідчим Слідчого управління повідомлено про підозру одному з учасників групи, а саме директору одного з обласних навчальних закладів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що директор спеціального навчального закладу, підшукав підрядну організацію, на рахунок якої будуть переховуватись незаконно одержані бюджетні кошти, та уклав з нею договір на вигідних для себе умовах. Визначив об’єкт, на якому нібито необхідно виконати роботи з капітального ремонту, а саме укласти тротуарну плитку.

Потім за допомогою інших посадових осіб вніс до офіційних документів неправдиву інформацію, а саме завищену вартість будівельних матеріалів та завищений обсяг виконаних робіт. Саме на підставі цих документів, підрядній фірмі були перераховані бюджетні кошти на суму більше 700 тисяч гривень.

На даний час в рамках кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури продовжується проведення досудового слідства з метою встановлення усіх причетних до цього злочину.

Відділ комунікації поліції Луганської області