На 10 років ув’язнили жительку Житомирщини, яка побила та втопила «товариша по чарці»

За публічного обвинувачення прокурора Чуднівської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Її засуджено до позбавлення волі строком на 10 років.

Прокурор у суді довів, що 30-річна жителька Житомирського району, раніше судима, вчинила смертельну розправу над почарківцем. Це сталося червневого дня минулого року.

Спершу вона зі співмешканцем гостинно приймала у себе вдома компанію у складі потерпілого та ще двох чоловіків.

Однак на другий день безперервного чаркування поведінка добряче сп’янілих гостей почала дещо дратувати господарку. Тож коли один з них раптом розкидав продукти харчування, вона накинулася на нього та добряче відгамселила кулаками і ногами. Після цього, вже знепритомнілого, перетягнула до річки, кинула у воду, наступила ногою на шию та утримувала, поки він не втопився.

На суді жінка свою вину визнала та у вчиненому розкаялася.

Наразі засуджена перебуває під вартою.

Вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури