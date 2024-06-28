На 10 років ув’язнили жительку Житомирщини, яка побила та втопила «товариша по чарці»
За публічного обвинувачення прокурора Чуднівської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Її засуджено до позбавлення волі строком на 10 років.
Прокурор у суді довів, що 30-річна жителька Житомирського району, раніше судима, вчинила смертельну розправу над почарківцем. Це сталося червневого дня минулого року.
Спершу вона зі співмешканцем гостинно приймала у себе вдома компанію у складі потерпілого та ще двох чоловіків.
Однак на другий день безперервного чаркування поведінка добряче сп’янілих гостей почала дещо дратувати господарку. Тож коли один з них раптом розкидав продукти харчування, вона накинулася на нього та добряче відгамселила кулаками і ногами. Після цього, вже знепритомнілого, перетягнула до річки, кинула у воду, наступила ногою на шию та утримувала, поки він не втопився.
На суді жінка свою вину визнала та у вчиненому розкаялася.
Наразі засуджена перебуває під вартою.
Вирок не набрав законної сили.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратуриTweet