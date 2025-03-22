Львівський підприємець отримав вирок за організацію «порядної галицької секс-вечірки»

Секс-вечірка відбулася у грудні 2023 року в селі Бартатів

Городоцький районний суд Львівської області виніс вирок директору львівської фірми «Капітолій» Михайлові Гурину за організацію секс-вечірки у селі Бартатів поблизу Львова під назвою «Порядна галицька вечірка». Підприємець отримав умовне покарання.

За матеріалами справи, наприкінці 2023 року Михайло Гурин створив групу у Telegram під назвою «Порядна галицька вечірка», зазначивши час та дату її проведення 23 грудня 2023 року о 21:00. До групи залучив 63 учасники, яким роз’яснив порядок проведення заходу.

Зокрема, йшлося про обов’язкову здачу мобільних телефонів, статеві, оральні та інші відносини/дотики за згодою сторін, прибуття на вечірку у тематичному одязі тощо. Для участі у вечірці охочі мали пройти відео співбесіду, надіслати особисті фотографії та оплатити гроші на рахунок організатора в розмірі від 700 до 3500 грн. Оплата коливалася залежно від статі учасника та чи йде на вечірку пара.

Після оплати організатор надсилав «персональні номери», які учасники повинні були назвати при вході на вечірку.

У переддень події Михайло Гурин надіслав учасникам локацію проведення вечірки – приватний будинок, який винайняв на два дні (23-24 грудня) за 16000 грн та спеціально обладнав червоним світлом, музикою, баром та інше. У вироку не вказано місце проведення, однак раніше в соцмережах дописувачі повідомляли, що вечірка відбулася в орендованому будинку у селі Бартатів.

Організатор особисто зустрічав учасників при вході на вечірку. За даними правоохоронців, під час заходу учасники вчиняли розпусні дії, вступали у невпорядковані статеві відносини. Михайла Гурина звинуватили у вчиненні «звідництва для розпусти, зокрема, посередництва, яке проявилось в організації зустрічі та сприянні добровільним сексуальним стосункам незнайомих між собою осіб».

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся, просив його суворо не карати.

Суддя Ангеліна Малахова-Онуфер визнала Михайла Гурина винним у створенні або утриманні місць розпусти (ч.2. ст. 302 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки випробувального терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.

За інформацією YouControl, Михайло Гурин є власником львівського ПП «Капітолій», що займається ресторанним бізнесом та наданням послуг мобільного харчування. // Zaxid.net