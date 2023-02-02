Махінації із землями в акваторії порту «Чорноморськ» майже на ₴25 млн.: топпосадовцям повідомлено підозру

Серед підозрюваних – колишній перший заступник Голови агентства водних ресурсів України — ексзаступник міністра захисту довкілля та природніх ресурсів, колишній голова Чорноморської міської ради, колишній заступник начальника районного відділу Держгеокадастру у Дніпропетровській області та колишній начальник відділу Держводагентства. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів та відшкодування завданих державі збитків.

Як встановили співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Нацполіції, службові особи Чорноморської міської ради Одеської області, Державного агентства водних ресурсів України та Держгеокадастру розробили злочинну схему щодо виведення із державної власності земельної ділянки, що знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

Всупереч чинному законодавству та без відповідного погодження з Кабміном фігуранти надали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,9 га в акваторії Сухого лиману. В подальшому цю земельну ділянку незаконно передали товариству в довгострокову оренду під будівництво об’єктів.

Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

Національна поліція України