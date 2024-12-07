Майно Ставицького арештували повторно по справі компанії «Голден Деррік»

Печерський районний суд Києва за клопотанням прокурора арештував майно Едуарда Ставицького, його дружини і сина.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 27 листопада.

Арештовано раніше вилучені у Ставицького 7500 Євро та 24 700 доларів США, земельна ділянка площею 5 гектарів, а також цінності: кольє, сережки, каблучки, запонки, нагрудний знак ім. Святомучениці Катерини, нагрудний знак ім. Святої Княгині Ольги та ін.

Також арештовані нерухомість дружини і сина.

Клопотання про арешт майна надійшло до Печерського районного суду Києва після того, як Вишгородський райсуд Київської області скасував арешт майна родичів Ставицького — дружини, сина, тещі і батька. Це стало можливим після того, як у червні 2024-го суд за строками давності закрив справу проти Ставицького щодо заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.

Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно. Але коли постало питання звільнення його від кримінальної відповідальності за строками давності, то вийшов на відеозвʼязок із судом.

Майно Ставицького, його дружини і сина арештували повторно у кримінальній справі про надання у 2012-20123 роках ТОВ «Голден Деррік» без конкурсу 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти і газу.

Цьому передувало те, що у 2007 році державне підприємство ПАТ «НАК «Надра України» керівництвом Ставицького та австрійська компанія «Ліфо Інвест ГМБГ» створили ТОВ «Голден Деррік» (31.10.2017 змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), статутний капітал якого в розмірі 33 млн грн розподілений на дві частки по 50 % кожному.

До статутного капіталу ПАТ «НАК «Надра України» передало державне майно — бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію, за заниженою вартістю, оцінивши його в 16,9 млн гривень.

У 2012 році ПАТ «НАК «Надра України» частину своїх корпоративних прав і «Ліфо Інвест ГМБГ» всі свої корпоративні права передали компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр).

Закон передбачав, що без проведення аукціону дозвіл на розробку та видобування корисних копалин надається підприємствам, в яких не менш як 25% частка статутного капіталу належать державі.

За версією слідства, у ТОВ «Голден Деррік» вже не мало у своєму статутному капіталі 25 відсотків акцій держави, а тому отримало дозволи на розробку нафтогазоносних родовищ незаконно.

Ставицький як колишній ПАТ «НАК «Надра України» є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні. Раніше ЗМІ повʼязували його з компанією ТОВ «Голден Деррік», яка отримувала згадані спецдозволи.