На Миколаївщині за збут метадону жінку засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Первомайської окружної прокуратури суд визнав винним 39-річну мешканку міста Первомайськ у незаконному збуті наркотичного засобу (ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України). Їй призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Так, 39-річна місцева мешканка, перебуваючи на програмі для наркозалежних та отримуючи від держави для замісної терапії таблетки «метадон», вирішила незаконно збувати за грошові кошти частину таблеток наркозалежним особам м. Первомайська.

Злочинна діяльність підозрюваної тривала з вересня по жовтень 2022 року та була припинена правоохоронцями під час чергового збуту.

Засуджена перебуває під вартою. Вирок не набрав законної сили.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївска обласна прокуратура