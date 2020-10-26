Майстра лісу судитимуть за понад ₴4 млн. збитків

За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно майстра лісу за фактом збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення, зловживання службовим становищем та службової недбалості (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що майстер лісу Наталинського лісництва ДП «Красноградське лісове господарство», будучи посадовою особою, несумлінно ставлячись до своїх прямих обов’язків та неналежно їх виконуючи, не забезпечив належне зберігання майна державного підприємства, яке йому було ввірене. Внаслідок цього на території вказаного лісництва невстановлені особи вирубали понад 250 дерев породи дуб.

Крім того, зазначений майстер лісу, зловживаючи своїм службовим становишем, надав дозвіл двом іншим особам на завантаження та вивезення незаконно зрубаних 20 дубів та вніс завідомо неправдиві відомості до товарно-транспортних накладних.

Загальна сума збитків, завданих державі діями вказаної особи, складає понад 4 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури