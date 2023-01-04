На Харківщині під час новорічного застілля чоловік убив знайомого

В Ізюмському районі поліцейські затримали чоловіка за скоєння тяжкого злочину. В ході сварки зловмисник жорстоко побив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер. Тіло вбитого нападник відвіз до річки.

2 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки Сухий Ізюмець знайдено тіло, замотане у килим.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Ізюмського районного управління поліції. Оперативники встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний чоловік.

В ніч з 31 грудня на 1 січня під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт. В ході сварки житель району побив знайомого. 47-річний чоловік помер. Зловмисник розказав, що він загорнув тіло вбитого у килим, на металевій тачці відвіз до річки Сухий Ізюмець і скинув у воду.

Поліцейські вилучили речові докази злочину.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуальним керівництвом районної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області