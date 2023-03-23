Сексуальна експлуатація жінок: Поліція Київщини затримала сутенерку

32-річна мешканка Броварів створила незаконний бізнес з надавання послуг сексуального характеру.

Жінка використовувала уразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, та шантажуючи їх змушувала працювати повіями. Сутенерка зняла квартиру, де працівниці надавали сексуальні послуги.

Співробітники управління міграційної поліції Київщини провели обшуки та вилучили банківські картки, мобільні телефони, блокноти з чорновими записами та грошові кошти.

Слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за фактом сутенерства [ч. 2 ст. 303 ККУ]. Максимальний термін покарання – 7 років позбавлення волі.

ГУ Національної поліції в Київській області