Майже 90 злочинів щодо статевої свободи дітей інкримінують правоохоронці двом чернівецьким пенсіонерам

Одному з педофілів загрожує до 15 років позбавлення волі, іншому – довічне. Про це йшлося сьогодні, 5 жовтня, під час спільного брифінгу начальника ГУНП в Чернівецькій області Руслана Дударця та виконувача обов’язків керівника Чернівецької обласної прокуратури Вячеслава Чорнея.

Правоохоронці завершили розслідування резонансного кримінального провадження, розпочатого за фактами посягання на статеву свободу та недоторканість дітей.

Нагадаємо: на початку березня цього року до поліції надійшла заява від чернівчанки про розповсюдження дитячої порнографії та розбещення неповнолітньої дівчини. Для перевірки отриманої інформації та з’ясування обставин злочину поліцейські провели низку негласних слідчо-розшукових дій під процесуальним керівництвом прокуратури.

Слідчі Чернівецького райуправління поліції, оперативники міграційної поліції ГУНП і кіберполіцейські встановили особу кривдника – 74-річного жителя Чернівців. Під час стеження за квартирою зловмисника правоохоронці помітили, що туди зайшла неповнолітня дівчина, яку бачили на порнографічному відео, наданому заявницею. За силової підтримки співробітників спецпідрозділу «КОРД» поліцейські потрапили до помешкання. Окрім неповнолітньої та власника квартири, там ще перебував його 66-річний знайомий, причетний до розбещення дівчат і фіксації розпусних дій на фото й відео. Правоохоронці провели в помешканні обшук, вилучили речові докази протиправної діяльності, а обох пенсіонерів затримали.

Як наголосив під час брифінгу керівник Чернівецької обласної прокуратури Вячеслав Чорней, розслідування злочинів проти статевої свободи й недоторканості дітей є своєрідним викликом органам досудового розслідування.

Протягом 7 місяців поліцейські збирали докази, опрацьовували матеріали, встановлювали ролі кожного з підозрюваних та особи потерпілих.

«Злочини проти статевої свободи – дуже латентні і їх зазвичай замовчують, – підкреслив начальник обласного управління Нацполіції Руслан Дударець. – Як з’ясувалося під час досудового розслідування, зловмисники розбещували неповнолітніх з 2006 року. До 2021 року правоохоронці отримали 9 звернень, що стосувалися квартири, де розбещували дітей. Але всі вони були від сусідів щодо порушення громадського спокою».

Полковник поліції розповів, що обидва зловмисники не визнають свою вину, а з усіх дівчат, яких вони розбещували, свідчення дають лише троє. Потерпілими від дій педофілів наразі визнали себе тільки двоє дівчат.

«Незважаючи на таку ситуацію, у нас достатньо доказів вини обох затриманих пенсіонерів, – наголосив Руслан Дударець. – Власник квартири ретельно записував їхні протиправні дії: дати, імена дівчат, суми винагороди за сексуальні послуги. Загалом з комп’ютера зловмисника вилучили приблизно 2 терабайти інформації, серед яких 54 гігабайти – це фото і відеоматеріали, які за результатами експертизи визнані порнографічними».

За результатами досудового розслідування, проведеного співробітниками Слідчого управління ГУНП, 74-річний чернівчанин обвинувачується у:

зґвалтуванні малолітніх (у тому числі й повторному, а також вчиненому за попередньою змовою групою осіб);

сутенерстві;

створенні та утриманні місць розпусти з метою наживи (у тому числі й із залученням малолітніх);

торгівлі малолітніми та їх вербуванні для сексуальної експлуатації;

сприянні у зґвалтуванні малолітніх;

діях сексуального характеру з особою, яка не досягла 16річного віку та сприянні їх вчинення;

сексуальному домаганні дітей;

виготовленні, зберіганні й розповсюдженні дитячої порнографії (у тому числі й серед неповнолітніх).

Його 66-річний товариш обвинувачується в:

зґвалтуванні малолітніх, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;

діях сексуального характеру з особою, яка не досягла 16річного віку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також поєднаних з наданням грошової винагороди третій особі.

Наразі обидва обвинувачені перебувають у слідчому ізоляторі. Поліцейські скерували матеріали досудового розслідування з обвинувальними актами до Шевченківського районного суду міста Чернівці для розгляду.

Коментують:

1. Вячеслав Чорней — виконувач обов’язків керівника Чернівецької обласної прокуратури;

2. Руслан Дударець — начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області