Маніяк з електрошокером зґвалтував та пограбував школярку

У Воронезькій області РФ маніяк з електрошокером напав на школярку, зґвалтував та вкрав її iPhone.

Небезпечного педофіла шукають. На його рахунку могла бути не одна жертва.

Як повідомляє SHOT, особливо жорстокий педофіл поки що на волі. Можливо, на його рахунку є не одна жертва.

Збоченець підстеріг 15-річну дівчинку на вулиці. Школярка близько дев’ятої вечора йшла з магазину додому дорогою в приватному секторі. У цей момент збоченець на неї накинувся і вдарив шокером. Дівчинка в паніці побігла від нього, та впала. Педофіл наздогнав, став її ґвалтувати, бити, душити. У результаті жертва знепритомніла.

Після жорстокого зґвалтування та побоїв садист забрав iPhone та втік з місця події. Дівчинка тільки дісталася додому, її мати повідомила про все поліцію.

Нині ґвалтівника шукають. Порушено кримінальні справи за статтями “Згвалтування” та “Розбій”. // УНІАН