Маніяк з електрошокером зґвалтував та пограбував школярку

Published

У Воронезькій області РФ маніяк з електрошокером напав на школярку, зґвалтував та вкрав її iPhone.

Небезпечного педофіла шукають. На його рахунку могла бути не одна жертва.

Ізяславський хуліган з електрошокером відповість перед судом | Поділля News

Як повідомляє SHOT, особливо жорстокий педофіл поки що на волі. Можливо, на його рахунку є не одна жертва.

Збоченець підстеріг 15-річну дівчинку на вулиці. Школярка близько дев’ятої вечора йшла з магазину додому дорогою в приватному секторі. У цей момент збоченець на неї накинувся і вдарив шокером. Дівчинка в паніці побігла від нього, та впала. Педофіл наздогнав, став її ґвалтувати, бити, душити. У результаті жертва знепритомніла.

Після жорстокого зґвалтування та побоїв садист забрав iPhone та втік з місця події. Дівчинка тільки дісталася додому, її мати повідомила про все поліцію.

Нині ґвалтівника шукають. Порушено кримінальні справи за статтями “Згвалтування” та “Розбій”. // УНІАН

Like

Tags:

You may also like...