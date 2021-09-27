Маріупольця засуджено за інтернет-пропаганду війни

За публічного обвинувачення, яке підтримувала Донецька обласна прокуратура, уродженця м. Маріуполя засуджено за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та пропаганду війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України).

Вироком Приморського районного суду м. Маріуполя йому призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Прокуратурою доведено, що з листопада 2018 року по червень 2020 року чоловік репостив та розміщував на власній сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі «Однокласники» інформацію, викладену в Інтернеті ресурсом «Рупор Новоросії».

Він копіював та розповсюджував контент із закликами до розв’язання воєнного конфлікту та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури