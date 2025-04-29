Житель Одеського району продавав зношене взуття замість нового

Чоловік ошукав пʼятьох громадян. Загальна сума збитку, завданого ним потерпілим, – 17500 гривень. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі.

У поліцію звернулись пʼятеро жителів Одеського району з повідомленням про те, що під час покупок взуття в інтернеті вони натрапили на шахрая.

В ході розпочатого досудового розслідування слідчі встановили, що всі заявники були ошукані 31-річним жителем одного з сіл Біляївської міської громади. Чоловік на поширеній торговельній платформі створив оголошення про продаж нових брендових кросівок за 3500 тисяч гривень, яких насправді не мав, а покупцям відправляв своє домашнє зношене взуття.

Довірливі громадяни оплачували замовлення на пошті, не перевіряючи вміст посилок, а вже вдома виявляли у коробках старі капці та інше вживане взуття.

У такий спосіб зловмисник отримав 17500 гривень і заблокував телефонні номери потерпілих.

Слідчі вилучили у правопорушника речові докази, зокрема мобільний телефон з інформацією, що підтверджує причетність власника до шахрайства.

Фігуранту повідомлено про підозру за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Мова йде про заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство, зокрема вчинене повторно. Максимальне покарання за це правопорушення – до трьох років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Поліцейські радять громадянам здійснювати покупки лише в перевірених продавців із надійною репутацією, обирати післяплату і обов’язково перевіряти товар перед тим, як за нього заплатити.

Одеське районне управління поліції № 2