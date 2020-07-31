Пограничника подозревают в контрабанде товаров из Приднестровья на ₴2 млн.

Инспектору отдела «Болган» Могилев-Подольского пограничного отряда сообщено о подозрении во взяточничестве за контрабанду товаров из Молдовы на 2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

«22 мая 2020 года пограничник согласился получить неправомерную выгоду от своего коллеги за содействие в незаконном перемещении посторонних лиц и товара через пункт пропуска «Грабаровка» из Республики Молдова в Украину. Вместе с другим коллегой, который также согласился на предложение, пограничники обеспечили беспрепятственное прохождение государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники содействовали перемещению коробок с различными видами марок сигарет, курительной смеси и медпрепаратов российского производства. Контрабанду пытались перевезти через пункт пропуска, где приостановлено сообщение из-за карантина. 23 мая пограничников задержали, а товар и автомобиль — изъяли. 12 и 19 июня в суд направлены обвинительные акты в отношении двух других инспекторов отдела пограничной службы «Болган».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — добавили в ГБР.