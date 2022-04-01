У Харкові грабіжник відповідатиме за умовами воєнного стану

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 31 березня 2022 року приблизно о 15:30 чоловік відкрито викрав мобільний телефон у пенсіонерки у сквері, розташованому в Новобаварському районі м. Харкова.

У цей же день грабіжника затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру.

1 квітня Жовтневим районним судом м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура