Захватчик банка в Киеве с 10 лет состоял на учете в психбольнице

В Украине он вел спокойный образ жизни

Террорист Сухроб Керимов, который захватил отделение банка в центре Киева, состоял на учете в психоневрологической больнице. Ему поставили диагноз в 10-летнем возрасте.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

«По информации с родины террориста — Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на учёте в психоневрологическом учете с диагнозом «Олигофрения». Этот диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет», — отметил замглавы МВД.

По его словам, в Украине Керимов вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался. // РБК-Украина