В Одесі 59-річну жінку затримали за підозрою у вбивстві сина

Під час сімейного конфлікту, що спалахнув через пияцтво потерпілого, правопорушниця вдарила його ножем у спину.

Подія сталася цієї ночі в одній із квартир у багатоповерхівці на проспекті Добровольского. Оперативно прибувши, правоохоронці застали господиню вдома і з’ясували: 41-річний син громадянки влаштував сварку, почав ображати матір, звинувачуючи її у тому, що вона нібито заховала від нього пляшку горілки, щоб не пив. У розпал конфлікту жінка схопила кухонний ніж і вдарила ним сина у спину. Від отриманого поранення той помер.

З місця скоєння злочину поліцейські вилучили ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства. Речові докази вони направили на експертизу.

Одеситка у скоєному зізнається. Жінку слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури повідомили їй про підозру в умисному вбивстві. Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зараз правоохоронці клопочуть щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1