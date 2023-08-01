У Бродах поліцейські викрили зловмисника, який торгував наркотиками та утримував притон

Як встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, 39-річний житель Бродів збував наркозалежним мешканцям міста нарковмісні таблетки, а також надавав «клієнтам» своє помешканнця для виживання наркотиків.

Правоохоронці задокументували численні факти розповсюдження зловмисником нарковмісних таблеток, а також факти вживання наркозалежними особами заборонених речовин у його квартирі.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, а також ч.1 ст.317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області