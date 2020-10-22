На Буковині у наркоділка вилучили понад 20 кілограмів марихуани

Окрім наркотику, у зловмисника вилучено зброю та значну суму грошових коштів. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого наркотичного засобу становить понад два мільйони гривень.

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю у Чернівецькій області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України викрили мешканця Сокирянського району, який займався вирощуванням конопель та налагодив системний збут марихуани.

Встановлено, що 38-річний чоловік, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за розбій, обладнав на території домоволодіння батьків теплиці, де вирощував коноплі. Крім того, в одному з приміщень домогосподарства ділок обладнав «склад», де сушив коноплі та зберігав готову до вживання марихуану. Наркотики розповсюджував серед мешканців регіону.

За викритим фактом працівники Чернівецької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисника та його батьків працівники боротьби з наркозлочинністю, карного розшуку, слідчі чернівецької поліції, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу «КОРД», за процесуального керівництва прокуратури виявили та вилучили понад 20 кілограмів марихуани, зброю та набої до неї, банківські картки, мобільні телефони, майже шість тисяч доларів США та понад 50 тисяч гривень.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад два мільйони гривень.

38-річному наркоділку слідчі поліції Буковини готують оголошення про підозру за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України