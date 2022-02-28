Мера міста на Харківщині затримали за держзраду

Це вже другий затриманий за таких обставин мер на Харківщині.

Мера Південного (Харківський район Харківської області) Олександра Брюханова затримали за державну зраду.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

«Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за Статтею «Державна зрада». Це для розуміння тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна і дозволяє собі переговори із ворогом!», — зазначив він.

Раніше мер Куп’янська (Харківська область) Геннадій Мацегора заявив, що місто тепер знаходиться під контролем російських окупантів. Російські військові заявили, що зайдуть в місто, щоб нібито «забезпечити порядок і заспокоїти жителів». // УНІАН