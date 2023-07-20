Викрито корупційну схему «кришування» підприємців у вінницькій податковій службі

Вінницькі підприємці змушені були щомісячно сплачувати неправомірну винагороду за можливість безперешкодно займатися господарською діяльністю. Під час чергового отримання неправомірної вигоди у розмірі 8 тисяч гривень затримано керівника відділу Головного управління Державної податкової служби.

Слідчі Нацполіції за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановили, що фігурант налагодив схему систематичного вимагання хабарів у підприємців. Ті, хто відмовлявся платити, не могли працювати через постійні податкові перевірки, незважаючи на заборону їх проведення під час дії воєнного стану. Натомість фігурант обіцяв за щомісячну плату у 8 тисяч гривень «закривати очі» на наявні порушення.

Зокрема він «агітував» офіційно не оформлювати працівників та замість сплати податків до держбюджету «дякувати» йому.

Поліцейські затримали податківця під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди: гроші він мав забрати у заздалегідь визначеному місці.

Кошти він отримав від бізнесмена, який організував виробництво харчових продуктів та зіткнувся з блокуванням роботи через безпідставні податкові перевірки. Після вимагання у нього хабарів потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

Під час обшуку автомобіля фігуранта правоохоронці вилучили коштовне каміння, понад 18 тисяч доларів та 175 тисяч гривень, які були у кількох конвертах та пакуночках заховані у різних місцях авто.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Управління комунікації Національної поліції України