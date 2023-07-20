Викрито корупційну схему «кришування» підприємців у вінницькій податковій службі

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Вінницькі підприємці змушені були щомісячно сплачувати неправомірну винагороду за можливість безперешкодно займатися господарською діяльністю. Під час чергового отримання неправомірної вигоди у розмірі 8 тисяч гривень затримано керівника відділу Головного управління Державної податкової служби.

Слідчі Нацполіції за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановили, що фігурант налагодив схему систематичного вимагання хабарів у підприємців. Ті, хто відмовлявся платити, не могли працювати через постійні податкові перевірки, незважаючи на заборону їх проведення під час дії воєнного стану. Натомість фігурант обіцяв за щомісячну плату у 8 тисяч гривень «закривати очі» на наявні порушення.

«Дах» для підприємців за хабарі: Нацполіція викрила корупційну схему у вінницькій податковій службі

Зокрема він «агітував» офіційно не оформлювати працівників та замість сплати податків до держбюджету «дякувати» йому.

«Дах» для підприємців за хабарі: Нацполіція викрила корупційну схему у вінницькій податковій службі

Поліцейські затримали податківця під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди: гроші він мав забрати у заздалегідь визначеному місці.

Кошти він отримав від бізнесмена, який організував виробництво харчових продуктів та зіткнувся з блокуванням роботи через безпідставні податкові перевірки. Після вимагання у нього хабарів потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

Під час обшуку автомобіля фігуранта правоохоронці вилучили коштовне каміння, понад 18 тисяч доларів та 175 тисяч гривень, які були у кількох конвертах  та пакуночках заховані у різних місцях авто.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські проводять слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, причетних до корупційної схеми.

Управління комунікації Національної поліції України

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