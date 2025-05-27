Суддя з Кропивницького намагався заволодіти коштами фермерського господарства

Обвинуваченого викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з ДБР та Офісом Генерального прокурора під час одержання 2 000 доларів. Йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

За цю суму суддя «гарантував» представникам фермерського господарства прийняття окружним адміністративним судом позитивного рішення на користь підприємства. А саме: визнання протиправним рішення комісії податкової служби щодо блокування податкових накладних.

У результаті розгляду заяви, суддя, який вів справу, дійсно ухвалив позитивне рішення на користь господарства. Проте, він не був жодним чином обізнаний про оборудку колеги, який отримав за свою «роботу» 2 000 доларів.

Нині обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Судді інкримінується скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України