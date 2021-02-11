Мэру Одессы Труханову отменили оправдательный приговор

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКСУ) в составе Виктора Панкулича, Игоря Панаида и Сергея Бондаря удовлетворила жалобу прокурора САП на приговор Малиновского суда Одессы, которым были оправданы мэр Одессы Геннадий Труханов и ряд других фигурантов дела о приобретении здания бывшего производственного объединения «Краян» по завышенной цене

Как сообщили «ФАКТАМ» в ВАКСУ, материалы производства передали на рассмотрение непосредственно в Высший антикоррупционный суд Украины, который в данном деле будет работать в качестве первой судебной инстанции.

Следует отметить, что в январе текущего года Апелляционная палата указанной судебной инстанции выделила в отдельное производство материалы дела по заводу «Краян» относительно обвиняемой оценщицы Галины Богдановой, адвокаты которой постоянно ссылались на ее плохое состояние здоровья.

Так, в ноябре 2020 года суд отложил заседание по рассмотрению жалобы САП на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадия Труханова, вице-мэру Павлу Вугельману экс-главе постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василию Шкрябаю, бывшим директору муниципального департамента коммунальной собственности Алексею Спектору и экс-заместителю Владимиру Радионову, директору ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петру Загодиренко, директору ООО «Valton Group» Игорю Кравченко и директору предприятия «Брокбізнесконсалт» Галине Богдановой (выступавшей в качестве оценщика).

Их действия квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины — «завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц».

Тогда обвиняемая Галина Богданова и ее адвокат не явились в суд, а другой ее защитник сообщил, что Богданова находится на стационарном лечении. В декабре судебные дебаты по резонансному делу снова сорвались из-за неявки Богдановой в заседание.

Напомним, подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен. Следствие утверждает, что мэр города в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими чиновниками горсовета и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета. Коррупционную схему, подчеркивают детективы, злоумышленники реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило и прямо указывает следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории в Луганской области.

Дело рассматривалось в Малиновском районном суде Одессы с октября 2018 года. 4 июля 2019-го этот суд оправдал мэра и других фигурантов. А 31 июля руководителем САП была подана апелляционная жалоба на этот оправдательный приговор.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», мэр Труханов инициировал возвращение двум «декоммунизированным» улицам Одессы названия времен СССР.