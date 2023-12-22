Мешканець Чернігова незаконно збував алкогольні напої через власний вебсайт

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно чоловіка за фактами придбання, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Розслідуванням встановлено, що влітку 2023 мешканець міста Чернігів придбав через мережу Інтернет понад 500 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Обвинувачений облаштував своє гаражне приміщення, де зберігав та фасував придбані підакцизні товари. Не маючи ліцензії та не будучи зареєстрованим суб’єктом господарської діяльності, чоловік створив власний вебсайт, де отримував замовлення від клієнтів. Після отримання оплати, він відправляв замовлення на території Чернігівської, Київської та інших областей.

Досудове розслідування здійснювалося детективами територіального управління БЕБ у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура