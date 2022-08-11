На Чернігівщині викрито групу осіб, які на човні переправляли військовозобовязаних до Білорусі

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури викрито двох осіб, які у період дії воєнного стану, діючи за попередньою змовою, організували на території Чернігівської області незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, двоє братів з метою організації незаконного переправлення чернігівця до Республіки Білорусь надали йому гумовий човен для перетину річки, по якій проходить лінія державного кордону України. Після цього відвезли громадянина до ділянки прикордонної території Чернігівського району області на відстань 25 м до лінії державного кордону України, а також проінструктували щодо умов незаконного перетинання кордону.

За організацію незаконного переправлення один з братів отримав грошову винагороду у розмірі 100 000 грн. Того ж дня його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчі та прокурори готують процесуальні документи для повідомлення особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викриття здійснювалося за процесуального керівництва обласної прокуратури слідчими слідчого управління ГУНП в Чернігівській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області та сприяння Чернігівського прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора