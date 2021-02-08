В гериатрическом пансионате Днепра 71-летний мужчина избил молотком своего знакомого

В Днепре сегодня, 6 февраля, пожилой мужчина, в ходе совместного распития спиртных напитков, нанес своему знакомому 6 ударов молотком по голове: окровавленного пострадавшего увезли в больницу.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло в гериатрическом пансионате Днепра, расположенном на улице Гаванской. По имеющейся информации, в комнату к 69-летнему мужчине, проживающему в пансионате, зашел в гости 71-летний знакомый, также обитающий в данном заведении. Вместе они начали распивать крепкий алкоголь. В какой-то момент между пожилыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого гость схватил молоток и нанес 6 ударов по голове своего оппонента.

На место происшествия вызвали скорую и полицию. Полиция нашла молоток, которым были нанесены телесные повреждения пострадавшему. Приехавшие медики скорой увезли пострадавшего мужчину в больницу скорой помощи в сопровождении полиции, так как тот находился в состоянии сильного опьянения и вел себя агрессивно. Теперь правоохранители будут устанавливать подробности и детали произошедшего кровавого конфликта между двумя обитателями пансионата.