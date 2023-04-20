Мешканець Чорнобаївки побив пожильця до реанімації

Олешківською окружною прокуратурою повідомлено про підозру мешканцю с. Чорнобаївка у замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України). Також за клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, 53-річний підозрюваний у ніч на Великдень ледь не забив до смерті товариша, який тривалий час проживав у нього. Конфлікт стався між чоловіками через відмову потерпілого допомогти господарю прибратися в будинку та на прилеглій території. Підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння обурився такою поведінкою пожильця за що й завдав йому декілька ударів дерев’яною палицею по голові.

Від отриманих травм потерпілий опинився в реанімаційному відділені лікарні.

Наразі досудове розслідування триває.

За вчинене фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Олешківська окружна прокуратура