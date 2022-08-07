На Полтавщині викрили браконьєра з незаконним уловом риби на суму понад ₴850 тисяч

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з інспектором Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» 7 серпня під час здійснення рейду на акваторії Кам’янського водосховища поблизу с. Орлик, Полтавського району, виявили місцевого чоловіка, який за допомогою сіток та човна займався незаконним виловом риби.

На місце події прибула одразу слідчо-оперативна група поліції для документування кримінального правопорушення.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Дізнавачі поліції попередньо встановили, що 23-річний місцевий мешканець, за допомогою 12-ти риболовних сіток, загальною довжиною близько 720 м та дюралевого човна виловив понад 120 кг риби різних видів. За попередньою оцінкою представника екологічної інспекції, сума завданих державі збитків складає понад 850 тисяч гривень».

Наразі дізнавачем поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми – до трьох років обмеження волі.

Довідково. На водоймах Полтавської області працівниками сектору поліцейської діяльності на воді проведено рейд щодо протидії навігації плавзасобів. Складено 4 постанови за статтею 117 (Порушення правил користування річковими і маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією сектору поліцейської діяльності на воді)