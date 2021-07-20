Полиция задержала пациента психбольницы, убившего санитара

Мужчина все это время прятался в одном из домов села Зелёное.

Сбежавшего из Гейковской психоневрологической больницы Ивана Евсейчева, убившего медбрата ножкой стула, задержали.

Об этом сообщает блогер Алексей Таймурзин.

По его данным, мужчина все это время прятался в одном из домов села Зелёное, рядом с Ингульцом, откуда его и вытащили правоохранители.

Сейчас задержанного 21-летнего Ивана Евсейчева везут в Криворожское районное управление полиции для оглашения подозрения и дальнейшего избрания меры пресечения.

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18 июля в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата.

Тело погибшего обнаружили около 4:00. Кроме того, из медучреждения исчез 21-летний пациент.

В полиции сообщили, что пациент забил до смерти 54-летнего медработника предположительно стулом.

Правоохранители разыскивают злоумышленника и начали расследование по части 1 статьи 115 УК Украины «Убийство». // УНИАН