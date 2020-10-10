На OLX з’явилася нова схема шахрайства через сервіс «Нової Пошти»

Користувачі OLX масово почали скаржитися на нову схему «розводу», в якій шахраї використовують новий сервіс «Нової Пошти». В результаті у жертви списуються гроші з карти, а знайти шахрая практично неможливо.

Згідно повідомлення потерпілих, злочинці в цьому випадку користуються послугою «Нової Пошти» – «Сейф-сервіс».

Шахрай викладає на OLX оголошення про продаж популярного товару з серйозною знижкою. Коли жертва звертається до нього, то злочинець пропонує укласти угоду через сейф «Нової Пошти». Згідно з умовами використання даного сервісу, між покупцем і відправником укладається договір, покупець резервує гроші на сайті «Нової Пошти», продавцеві приходить повідомлення про це, після чого він висилає товар. Тут все відбувається аналогічно, але замість правильної накладної шахрай заповнює підробку, після чого вам приходить повідомлення у вигляді СМС. Тут і криється каверза – при правильній угоді вам не повинно приходити повідомлення на телефон, замість цього накладна надсилається в додаток «Нової пошти». Більш того – номер, з якого приходить шахрайське повідомлення, зазвичай значиться, як «Nova Pochta», а не «Nova Poshta» (як правильно). Однак жертва не перевіряє ці дані, переходить за посиланням, зазначеної в СМС, і заповнює анкету, вносячи туди, крім усього іншого, дані карти (секретні теж). У підсумку з карти списуються гроші, шахрай на зв’язок не виходить, а оголошення на OLX, на яке «клюнув» потерпілий, видаляється.

Правоохоронці попереджають, що в цьому випадку вони практично нічим допомогти не можуть. Також вони зазначають, що дана схема використовується в Україні все частіше. // GSMinfo