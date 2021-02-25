Cуд отправил бывшего топ-менеджера «ПриватБанка» под арест с ₴52 млн. залога

Высший антикоррупционный суд отправил бывшего первого заместителя главы правления «ПриватБанка» Владимира Яценко под арест на два месяца по подозрению в растрате в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службах ВАКС и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, суд избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 52 млн 210 тысяч гривен.

Срок действия меры пресечения – до 22 апреля 2021 года.

Если Яценко внесет залог, то должен будет носить электронный браслет; не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения следователя, судьи, прокурора; воздержаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение все паспорта.

Стоит отметить, что прокуроры просили назначить залог в 136,8 млн гривен, поскольку Яценко фигурирует в деле о растрате более 136 млн гривен.

Как известно, правоохранители задержали Владимира Яценко 22 февраля при попытке выезда из Украины. Бывший топ-менеджер планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра.

Самолет с Яценко на борту посадили в аэропорту “Борисполь” под Киевом.

Стороной обвинения действия Яценко квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о подозрении в растрате чужого имущества (136 млн грн) путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

В этом деле подозрения также объявлены бывшему главе правления “ПриватБанка” Александру Дубилету и Елене Бичихиной – бывшей руководительнице одного из подразделений банка, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании.

По данным следствия, в декабре 2016 года трое указанных должностных лиц банка, осознавая, что “ПриватБанк” в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, реализовали план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения – индексированной комиссии в связи с ростом курса гривны к доллару США в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним. При этом выплата такой комиссии этими депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Как известно, НАБУ расследует дело о выводе многомиллиардных средств из “ПриватБанка” до его национализации. В частности, банком были заключены кредитные договоры с признаками фиктивности, и различным фирмам было перечислено десятки млрд гривен, ранее полученных от государства при реструктуризации.

В прошлом году Артем Сытник отмечал, что в уголовном производстве в отношении “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут начать объявлять подозрения.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в нескольких производствах в отношении группы “Приват”.

Решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.

Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.

Накануне сообщалось, что в деле “ПриватБанка” подписали подозрения нескольким бывшим топ-менеджерам. Кроме того, для подтверждения ущерба государству назначена экспертиза.

Появилась информация, что к попытке побега в Австрию бывшего первого заместителя главы правления “ПриватБанка” Владимира Яценко может быть причастен бывший владелец банка, олигарх Игорь Коломойский.

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