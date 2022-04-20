Нетверезому водію, який намагався відкупитися за 200 доларів, загрожує кримінальна відповідальність

17 квітня у селі Юрківка Тульчинського району працівники поліції зупинили автомобіль, водій якого порушив обмеження комендантської години. Під час спілкування з порушником в останнього виявлено ознаки алкогольного сп’яніння. Задля уникнення адміністративної відповідальності водій запропонував інспекторам гроші.

Поліцейські неодноразово попереджали 54-річного нетверезого водія про кримінальну відповідальність за пропозицію хабара, але це його не зупинило. Порушник продовжував наполягати на своєму. Для документування злочину поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

Слідство розпочало досудове розслідування ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За таке правопорушення чоловікові загрожує до 4 років позбавлення волі.

Крім цього, на водія поліцейські склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Автомобіль поміщений на арештмайданчик.

Відділ комунікації поліції Вінницької області