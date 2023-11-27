Мешканець Донеччини керував «силовими структурами» в окупованому Ізюмі

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваним є мешканець тимчасового м. Єнакієве Донецької області, який ще у 2018 році встиг отримати паспорт так званої «Донецької народної республіки».

За даними слідства, навесні 2022 року за вказівкою російських кураторів приїхав до м. Ізюм, яке вже на той час перебувало під окупацією.

Чоловік добровільно зайняв посаду «заступника голови міста Ізюм з питань безпеки та діяльності силових структур» в окупаційній адміністрації.

Він контролював та організовував роботу силових структур, насамперед «народної міліції». Також псевдопосадовець брав участь в нарадах «нової влади», мав в своєму підпорядкуванні працівників, яким надавав накази та доручення.

Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура