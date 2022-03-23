Мешканець Харківщини віддав ₴15 000 шахраю, який обіціяв підвезти його родича

Перш, ніж надсилати грошові кошти за ті чи інші послуги, ретельно перевіряйте інформацію та повідомте поліцію за номером 102 про ваші наміри.

Учора до Луцького РУП звернувся мешканець Харківщини, який повідомив, що став жертвою шахрая. В одній з груп він знайшов номер телефону водія, який, мовляв, міг мікроавтобусом вивезти його родичів з-під Харкова.

Як розповів заступник начальника Луцького РУП Юрій Столярчук, громадянин переслав «водієві» 15 тисяч гривень наперед: «Однак з того часу особа на зв’язок не виходить. А найгірше, що родичі чоловіка й далі перебувають у небезпеці».

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України.

Застерігаємо не платити за послуги наперед. Навіть в умовах воєнного часу зберігайте холодний розум. Також повідомляйте в поліцію за номером 102 або в територіальний підрозділ поліції, якщо маєте намір скористатися чиїмись послугами. Намагайтесь знайти перевірених людей для перевезення. Будьте обережні.

Сектор комунікації поліції Волинської області