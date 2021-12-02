Мешканець Херсонщини майже 9 років проведе за гратами за вбивство односельця

Злочин стався у грудні минулого року на території Каховського району в одному з сіл Костянтинівської територіальної громади. Під час вечірнього застілля 36-річний місцевий житель побив обухом від сокири по голові свого 63-річного знайомого, до якого прийшов в гості. Від отриманих ушкоджень господар помер. Щоб сховати сліди злочину, зловмисник закопав сокиру у городі та втік.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці поспілкуватись з сусідами вбитого та з’ясували, що чоловік проживав один, але постійно вживав алкогольні напої зі своїм односельцем. Того дня сусіди чули, як чоловіки сварились.

Знайшли підозрюваного у підсобному приміщенні власної оселі, де він переховувався від поліцейських. Чоловік зізнався у вчиненні злочину та розповів, що під час вживання алкогольних напоїв між ним та знайомим виник конфлікт. Господар почав скандалити та кидатися на нього з ножем. Щоб захиститись, гість схопив сокиру та декілька разів вдарив нею знайомого по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

Суд визнав чоловіка винним. За скоєний злочин, передбачений ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» підозрюваний отримав 8 років та 6 місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Херсонської області