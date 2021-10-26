Мешканець Ірпеня підозрюється у вбивстві 72-річної матері

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів 46-річному мешканцю Ірпеня (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 18 жовтня у м. Ірпінь чоловік зайшов до квартири, де проживала його мати. Між ними на ґрунті довготривалих неприязних стосунків виник конфлікт.

З метою заволодіння грошовими коштами жінки, а також документами на право власності на житловий будинок, підозрюваний взяв простирадло та задушив 72-річну матір.

Натепер вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу останньому у вигляді тримання під вартою.

За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або ж довічне ув’язнення.

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Київська обласна прокуратура