На Закарпатті повідомлено про підозру директору підприємства, який привласнив понад мільйон державних коштів

Сьогодні, 12 листопада, слідчі поліції області повідомили про підозру у привласненні державних коштів директору приватної фірми, яка здійснювала будівництво центру з надання адміністративних послуг у селі Тур’ї Ремети на Перечинщині.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 64-річний житель Іршавщини вніс недостовірні відомості у проектно-кошторисну документацію, тобто завищив фактичну вартість та обсяги виконаних робіт. Таким чином підрядник завдав територіальній громаді села Тур’ї Ремети матеріальні збитки у особливо великих розмірах, а саме на 1 мільйон 15 тисяч 758 гривень.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень. Йдеться про ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто привласнення та розтрата бюджетних коштів та службове підроблення.

За скоєне фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області