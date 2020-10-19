Поліцейські затримали нападника за нанесення чоловіку ножових поранень в електропотязі

Зловмисником виявився раніше судимий 42-річний житель смт. Коцюбинське.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в смт. Коцюбинському, на залізничній станції, невідомий наніс ножове поранення чоловіку.

На місці події працювали слідчо-оперативну група та група реагування патрульної поліції Ірпінського відділу поліції.

Встановлено, що у тамбурі електропоїзда між чоловіками сталася конфліктна ситуація, що переросла у бійку. Під час баталії один з них вихопив ніж і завдав ним удар своєму опоненту.

Потерпілого доправлено до лікарні, де йому діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини.

Поліцейські вилучили відповідні речові докази, зокрема і знаряддя злочину – ніж.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області