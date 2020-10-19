Поліцейські затримали нападника за нанесення чоловіку ножових поранень в електропотязі
Зловмисником виявився раніше судимий 42-річний житель смт. Коцюбинське.
Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в смт. Коцюбинському, на залізничній станції, невідомий наніс ножове поранення чоловіку.
На місці події працювали слідчо-оперативну група та група реагування патрульної поліції Ірпінського відділу поліції.
Встановлено, що у тамбурі електропоїзда між чоловіками сталася конфліктна ситуація, що переросла у бійку. Під час баталії один з них вихопив ніж і завдав ним удар своєму опоненту.
Потерпілого доправлено до лікарні, де йому діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини.
Поліцейські вилучили відповідні речові докази, зокрема і знаряддя злочину – ніж.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Відділ комунікації поліції Київської області