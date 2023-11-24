Впродовж минулої доби аферисти ошукали жителів Чернівецької області на суму понад 120 тисяч гривень

Шахраї, використовуючи різні схеми шахрайства, незаконно привласнюють кошти громадян. Співробітники поліції вкотре наголошують на дотриманні правил онлайн-безпеки, а також застерігають не довіряти незнайомцям.

23 листопада до відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького райуправління поліції звернулася 27-річна жителька села Довжок, яка стала жертвою шахрайства. Жінка розповіла поліцейським, що на сторінці одного інтернет-магазину побачила оголошення про можливість додаткового заробітку. Буковинка повірила нібито менеджеру та власноруч перерахувала 56 тисяч гривень на рахунки вказані «роботодавцем».

За аналогічною схемою шахрайства, аферисти ошукали 42-річну чернівчанку. Жінка під приводом «віддаленої роботи» перерахувала на невідомі рахунки майже 19 тисяч гривень.

Цього ж дня до співробітників поліції звернулися ще двоє буковинців, яких ошукали під час здійснення онлайн-покупок. 55-річний житель села Берестя хотів купити ємності для води та перерахував 22 тисячі гривень на невідомий рахунок, а 23-річна чернівчанка мала намір придбати чохли для телефонів. Жінка перейшла за фішинговим посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки, внаслідок чого втратила 4300 гривень.

Крім цього, від шахрайських дій потерпіли ще двоє краян. 38-річна жителька села Замостя розповіла правоохоронцям, що з її банківського рахунку невідомі особи перерахували майже 17 тисяч гривень за рекламні послуги. А 48-річна чернівчанка хотіла оформити онлайн-кредит та надала невідомому анкетні дані, в результаті чого з банківської карти жінки зникло 3000 гривень.

За вказаними фактами незаконного заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, слідчі та дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають буковинців нікому та ні за яких обставин не перераховуйте кошти на невідомі рахунки, а також не розголошувати свої персональні дані і конфіденційну інформацію про банківські рахунки.

Під час здійснення покупок-онлайн візьміть собі за правило оплачувати за товар після його отримання.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області