Мешканець Кривого Рогу незаконно торгував збрєю та боєприпасами (ФОТО)

За процесуального керівництва Синельниківської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Кривий Ріг за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї та боєприпасів (ч.1 ст.263 КК України).

За даними слідства, криворіжанин налагодив схему з продажу вогнепальної зброї і боєприпасів.

Громадянина затримано в порядку ст. 208 КПК України під час реалізації 5 РПГ, 3 гранат Ф-1, понад 4000 набоїв калібру 5,45 мм, які вилучено правоохоронцями.

У ході проведення обшуку автомобіля підозрюваного вилучено грошові кошти у сумі понад 100 тис грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Синельниківського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області, за оперативного супроводу відділу в м. Павлограді УСБУ у Дніпропетровської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури