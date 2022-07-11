​Апеляційна палата ВАКСу підтвердила вирок двом київським екссуддям, яких арештували за хабар у розмірі $8 тис.

На виконання вироку обвинувачені перебуватимуть під вартою.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 11 липня підтвердила вирок двом суддям Голосіївського райсуду Києва.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

В лютому ВАКС виніс вирок, яким колишніх суддів визнав винними в отриманні восьми тисяч доларів хабара за «позитивне» вирішення цивільної справи. Їх засудили до позбавлення волі.

Сьогодні Апеляційна палата частково пом’якшила покарання одному з колишніх служителів Феміди.

«Суд апеляційної інстанції частково пом’якшив покарання О. Білику, призначивши йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок іншому судді райсуду А. Новаку залишено без змін — 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна», — повідомили в САП.

На виконання вироку обвинувачені за рішенням суду перебуватимуть під вартою.

Колишні судді ще можуть оскаржити це рішення в касаційному порядку у Верховному Суді упродовж трьох місяців.

Нагадаємо, у квітні 2018-го детективи Національного антикорупційного бюро України разом зі співробітниками Служби безпеки України затримали суддю Голосіївського районного суду Києва в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів. Того ж року у травні спійманий на хабарі суддя Новак вийшов під заставу. // LB.ua