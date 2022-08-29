Мешканець Кривого Рогу погрожував матері гранатою

У Кривому Розі агресивний чоловік погрожував матері гранатою. Його затримали.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

27 серпня день у Кривому Розі агресивний чоловік погрожував матері гранатою. Сусіди викликали поліцію, яка вгамувала 41-річного містянина та вилучила корпус гранати «РГД-5» та запал «УЗРГМ», які він сховав у коробці з-під взуття. Чоловік повідомив, що знайшов боєприпаси на вулиці.

Крім того, у той же день у Дніпрі в одному із парків Шевченківського району правоохоронці помітили підозрілого містянина та вирішили перевірити його. Під час огляду у чоловіка виявили гранату «РГД-5» із запалом «УЗРГМ». За його словами, він знайшов їх за містом та вирішив зберегти. Чому він так вирішив, чоловік не зміг сказати.

Все вилучене направили на експертне дослідження. Відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. В ході слідства буде встановлено походження боєприпасів. Також вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.